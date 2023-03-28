Haberler Basketbol Rize Belediyespor 54-110 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rize Belediyespor 54-110 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Rize Belediyespor'u deplasmanda 110-54 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 16:17
Rize Belediyespor 54-110 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Rize Belediyespor'u deplasmanda 110-54 yendi.

Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Alper Özgök, Nihat Çetin, Almina Kocabaş

Rize Belediyespor: Brown 16, Morgan 3, Arzu Asiye Özdemir 6, Benson 7, Sümeyya Özcan 5, Nilay Sena Aral 5, Deniz Üstün 4, İsra Kopuz, Cansu Öncel 6, Eydina Topçu 2, Şima Nur Yılmaz

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 14, Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 13, Şerife Alperi Onar 15, Gizem Başaran Turan 11, Vandersloot 10, Selen İrem Baş 2, Ayşe Yılmaz 3, Stewart 22, Merve Aydın 8, Stokes 10

1. Periyot: 6-31

Devre: 25-53

3. Periyot: 40-88

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