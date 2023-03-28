Rize Belediyespor 54-110 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Salon: Rize Yenişehir
Hakemler: Alper Özgök, Nihat Çetin, Almina Kocabaş
Rize Belediyespor: Brown 16, Morgan 3, Arzu Asiye Özdemir 6, Benson 7, Sümeyya Özcan 5, Nilay Sena Aral 5, Deniz Üstün 4, İsra Kopuz, Cansu Öncel 6, Eydina Topçu 2, Şima Nur Yılmaz
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 14, Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 13, Şerife Alperi Onar 15, Gizem Başaran Turan 11, Vandersloot 10, Selen İrem Baş 2, Ayşe Yılmaz 3, Stewart 22, Merve Aydın 8, Stokes 10
1. Periyot: 6-31
Devre: 25-53
3. Periyot: 40-88