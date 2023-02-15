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UCAM Murcia - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Darüşşafaka ile UCAM Murcia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UCAM Murcia - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:20
UCAM Murcia - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Darüşşafaka, UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UCAM Murcia - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UCAM MURCIA - DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UCAM Murcia - Darüşşafaka basketbol maçı 15 Şubat Çarşamba günü saat 22:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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