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Darüşşafaka Surne Bilbao deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu L Grubu ilk maçında Darüşşafaka, İspanyol ekibi Surne Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:09
Darüşşafaka Surne Bilbao deplasmanında

Darüşşafaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu L Grubu ilk maçında 25 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Surne Bilbao'ya konuk olacak.

Bilbao Arena'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Darüşşafaka bir önceki aşamada Hapoel Jerusalem, MHP Riesen ve Bakken Bears ile yer aldığı grubu 3. sırada tamamlayarak play-in etabına kalmıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, Portekiz ekibi Benfica'yı iki maçta da mağlup ederek son 16 turu gruplarına adını yazdırdı.

Surne Bilbao ise Bahçeşehir Koleji'nin de yer aldığı D Grubu'nu 4 galibiyet, 2 yenilgiyle lider tamamlayarak son 16 takım arasına kaldı.

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