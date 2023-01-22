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Pınar Karşıyaka'da deplasman kabusu sürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Pınar Karşıyaka bu mağlubiyetla beraber deplasman şanssızlığına devam etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 12:05
Pınar Karşıyaka'da deplasman kabusu sürüyor
Pınar Karşıyaka, Cumartesi günü oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor'a mağlup olarak bu sezonki toplamda 5'inci mağlubiyetini alırken; deplasman maçlarındaki ise 4'üncü yenilgisini yaşamış oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon iç sahada iyi bir grafik çizerken, dış sahada ise kötü bir performans sergiliyor. Yeşil-kırmızılılar, evinde oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kaybederken; deplasmanda oynadığı maçlarda ise 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Kaf-Kaf, Manisa Büyükşehir Belediye Spor karşılaşmasında maça ortak olsa da son periyotta maçı verdi. Maç sonunda Ufuk Sarıca'da bu durum ile alakalı açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Bu kadar yakın skorlu geçen maçta bomboş bulduğumuz doğru atışları sayıya çevirebilseydik, sonuç çok farklı olabilirdi. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
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