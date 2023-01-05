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Anadolu Efes Chris Singleton ile sözleşme imzaladı!

Son dakika spor haberi: Chris Singleton, Anadolu Efes'e geri döndü. Mavi-beyazlılar, deneyimli basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 11:27
Anadolu Efes Chris Singleton ile sözleşme imzaladı!

Anadolu Efes, eski oyuncusu Chris Singleton ile yeniden anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması;

Eski oyuncumuz Chris Singleton ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Bilindiği gibi 2019-20 sezonu başında takımımıza katılan Singleton ekibimizde üç sezon boyunca görev yapmıştı.

Singleton, 2019-20 sezonu başında takımımızda Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Amerikalı oyuncu 2020-21 sezonunda takımımız ile birlikte Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2021-22 sezonunda Bursa'da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde takımımız ile şampiyonluk kürsüsüne çıkan Singleton, aynı sezon Turkish Airlines Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3,9 sayı, 2,8 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan başarılı oyuncu, maç başına 27:21 dakika süre alarak 7,8 sayı, 4,1 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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