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Galatasaray - Hapoel Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray ile Hapoel Holon karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hapoel Holon basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 17:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 17:10
Galatasaray - Hapoel Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray , İsrail temsilcisi Hapoel Holon ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hapoel Holonbasketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HAPOEL HOLON BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hapoel Holon basketbol maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TİVİBU SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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