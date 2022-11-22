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Mincidelice JL Bourg 80-89 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU)

Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor , ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 5. maçında Mincidelice JL Bourg'u 89-80 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 23:36
Mincidelice JL Bourg 80-89 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU)

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 5. maçında Fransız ekibi Mincidelice JL Bourg'u 89-80 yendi.

Bourg en Bresse kasabasındaki Ekinox Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 30-17 üstün bitiren Frutti Extra Bursaspor, farkın kapanmasını engelleyemese de soyunma odasına 45-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de hücumda daha etkili olan ev sahibi Mincidelice JL Bourg, son 10 dakikaya 67-65 önde girdi. Fakat son periyotta rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Bursaspor, mücadeleyi 89-80 kazandı.

Frutti Extra Bursaspor'da David Dudzinski 20 sayı, 10 ribaunt, Zach Auguste 19 sayı, 10 ribaunt ve Anthony Clemmons 18 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Frutti Extra Bursaspor gruptaki 3. galibiyetini aldı, Mincidelice JL Bourg ise ilk yenilgisini yaşadı.

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