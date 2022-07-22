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BASKETBOL HABERLERİ | Beşiktaş Matt Coleman'ı duyurdu!

Son dakika haberleri... ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadelesini sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu bağlamda Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 12:27 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 12:27
BASKETBOL HABERLERİ | Beşiktaş Matt Coleman'ı duyurdu!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman'ı kadrosuna kattı. Başarılı oyun kurucu, son olarak NBA G League takımlarından Stockton Kings forması giydi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak NBA G League takımlarından Stockton Kings forması giyen 24 yaşındaki Matt Coleman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 22 Ocak 1998 doğumlu olan Matt Coleman, 1.88 boyunda ve oyun kurucu olarak görev yapıyor. Texas Üniversitesi'nden mezun olan Coleman, 2021-2022 sezonu öncesinde NBA ekibi Sacramento Kings ile sözleşme imzalarken, daha sonra G-League takımı Stockton Kings forması giydi. Burada 48 karşılaşmada görev alan başarılı basketbolcu, 13.1 sayı, 3.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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