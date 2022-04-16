Haberler Basketbol Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Icrypex: 93-87 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Icrypex: 93-87 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 93-87 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:55
Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Icrypex: 93-87 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 93-87 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğinde iki takım da farkın dört sayıdan fazla artmasına izin vermedi. Ev sahibi ekip, son bir dakikada Bruinsma ve Fırat Alemdaroğlu'nun 5 sayılık serisiyle ilk periyodu 29-28 önde kapadı.

İkinci çeyreğe Mehmet Yağmur, Whitehead ve Kenan Sipahi'nin üç sayılık basketleriyle etkili başlayan siyah-beyazlılar, rakibinin son bölümdeki 9-0'lık serisine engel olamayınca soyunma odasına 56-49 geride gitti.

İkinci devrenin başında Enes Berkay Taşkıran'ın üç sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkaran (59-49) Büyükçekmece Basketbol, kalan bölümde oyunu domine ederek salondan 93-87 galip ayrıldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 18, Enes Berkay Taşkıran 19, Bruinsma 24, Miller 13, Herun 14, Kadir Bayram, Clyburn, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 5, Mustafa Kurtuldum

Beşiktaş Icrypex: Lawson 16, Ercan Osmani 22, Whitehead 11, Egehan Arna 17, Kenan Sipahi 12, Mehmet Yağmur 3, Yağız Aksu, Reaves 4, Oğuzhan Göktepe 2

1. Periyot: 29-28

Devre: 56-49

3. Periyot: 77-64



DİĞER
Son dakika: Joachim Löw, Fenerbahçe'den servet istedi! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...
Kiev'de büyük tehlike! Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı
Beşiktaş'ın Giresun kafilesi belli oldu!
F.Bahçe'ye Jorge Jesus müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık...
Shayok ile yollar ayrıldı
Çılgın sayısal loto çekildi mi?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Gerçeklerin farkına varmalıyız" "Gerçeklerin farkına varmalıyız" 15:50
Beşiktaş'ın yıldızına Rennes kancası! Beşiktaş'ın yıldızına Rennes kancası! 15:41
Cagliari'de 6 maçlık hasret bitti! Cagliari'de 6 maçlık hasret bitti! 15:37
Menemenspor puanı 90+5'te kaptı! Menemenspor puanı 90+5'te kaptı! 15:30
Hatayspor ve Sivasspor yenişemedi! Hatayspor ve Sivasspor yenişemedi! 15:30
Patrick Bevin Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk sıraya yükseldi Patrick Bevin Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk sıraya yükseldi 15:12
Daha Eski
Getafe - Villarreal maçı saat kaçta? Getafe - Villarreal maçı saat kaçta? 14:58
Beşiktaş'ın Giresun kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Giresun kafilesi belli oldu! 14:52
Pascal Dupraz'dan futbolculara oruç kısıtlaması Pascal Dupraz'dan futbolculara oruç kısıtlaması 14:42
Beşiktaş Giresun maçına hazır! Beşiktaş Giresun maçına hazır! 14:31
Valencia - Osasuna maçı saat kaçta? Valencia - Osasuna maçı saat kaçta? 14:12
Burak Elmas'tan veda sözleri! "Yaşadıklarımızı yaşayacaklar" Burak Elmas'tan veda sözleri! "Yaşadıklarımızı yaşayacaklar" 14:10