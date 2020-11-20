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2021 Elemeleri’nde program belli oldu! ...

A ’mızın da yer aldığı D Grubu'nda maç takvimi belli oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 15:36
FIBA EuroBasket 2021 Elemeleri’nde program belli oldu! Türkiye...

Uluslararası Basketbol Federasyonu () Basketbol Avrupa Şampiyonası () 'nin yaklaşan penceresi için maç takvimi ve maçların oynanacağı saatler onaylandı. 27-30 Kasım tarihleri arasında Avrupa genelinde onaylanan 8 ülkede gerçekleşecek olan her grubun maçları, tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğini sağlamak için korumalı fanus ortamında oynanacak.

Fanus ortamında düzenlenecek turnuvada maçlar; Espoo (Finlandiya), (), Ljubljana (Slovenya), Pau (), Saraybosna (), Valensiya (), Vilnius (Litvanya), Tallinn'de (Estonya) oynanacak.

FIBA İcra Kurulu, hem Kasım hem de Şubat pencerelerinin iç saha ve deplasman maçları yerine fanus ortamında oynanması kararını eylül ayında almıştı.

Buna göre A 'nın yer aldığı D Grubu'ndaki maçların programı şu şekilde:

27 Kasım Cuma
16.00 -
19.00 Hırvatistan - Türkiye

29 Kasım Pazar
17.00 Hollanda - Türkiye
20.00 İsveç - Hırvatistan

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