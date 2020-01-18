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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Potada heyecan sürüyor

Potada heyecan sürüyor

Herbalife 'nde 14. hafta heyecanı bugün oynanacak dört maçla başlıyor. Saat 14.00'teki Çukurova-Ormanspor ve Canik-Hatay maçlarıyla gün başlayacak.

Herbalife 'nde 14. hafta heyecanı bugün oynanacak dört maçla başlıyor. Saat 14.00'teki Çukurova-Ormanspor ve Canik-Hatay maçlarıyla gün başlayacak. 16.00'da , Özel İdare'yi ağırlayacak. Son mücadelede ise 17.30'da İzmit ile karşı karşıya gelecek.

  1. 18.1.2020
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