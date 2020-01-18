Potada heyecan sürüyor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı bugün oynanacak dört maçla başlıyor. Saat 14.00'teki Çukurova-Ormanspor ve Samsun Canik-Hatay BŞB maçlarıyla gün başlayacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı bugün oynanacak dört maçla başlıyor. Saat 14.00'teki Çukurova-Ormanspor ve Samsun Canik-Hatay BŞB maçlarıyla gün başlayacak. 16.00'da Kayseri, Elazığ Özel İdare'yi ağırlayacak. Son mücadelede ise 17.30'da İzmit ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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