Fenerbahçe Beko - ASVEL | CANLI
Fenerbahçe Beko EuroLegue'in 19. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Asvel ile karşı karşıya geliyor. Daha önceki karşılaşmada rakibini 888-72 mağlup eden temsilcimiz bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı CANLI anlatımı Fotomac.com.tr'de...
Fenerbahçe Beko EuroLegue'in 19. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Asvel ile karşı karşıya geliyor. Daha önceki karşılaşmada rakibini 888-72 mağlup eden temsilcimiz bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı CANLI anlatımı Fotomac.com.tr'de...
Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.45'da başlayan Fenerbahçe Beko - ASVEL karşılaşması beIN Sports Haber'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR
FENERBAHÇE BEKO - ASVEL
İLK PERİYOT SONUCU: 23-15
İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR: 31-19
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 21:17
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Fenerbahçe Beko - ASVEL | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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