Fenerbahçe Beko - ASVEL | CANLI

Fenerbahçe Beko EuroLegue'in 19. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Asvel ile karşı karşıya geliyor. Daha önceki karşılaşmada rakibini 888-72 mağlup eden temsilcimiz bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı CANLI anlatımı Fotomac.com.tr'de...

Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.45'da başlayan Fenerbahçe Beko - ASVEL karşılaşması beIN Sports Haber'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL

İLK PERİYOT SONUCU: 23-15

İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR: 31-19