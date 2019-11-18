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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Büyükçekmece 103 -72 Sigortam.net Basket

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 103 -72 Sigortam.net İTÜ Basket

ING Süper Ligi'nde, 8. haftanın son maçında Büyükçekmece Basketbol takımı, Sigortam.net Basket'i 103-72 yenerek galip geldi.

Büyükçekmece : 103 - Sigortam.net Basket: 72

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Musa Kazım Çetin

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 5, Andrews 30, Hayes 19, Mert Celep 12, Upshaw 18, Kaan Sarıaslan, Saffold 13, Deniz Kılıçlı 4, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2, Uğur Hortum

Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 11, Dillard 12, Goodwin 16, Coleby 9, Campbell 13, Semih Say, Mehmet Yağmur 4, Oğulcan Baykan 3, 2, 2

1. Periyot: 29-20

Devre: 61-32

3. Periyot: 83-50

Beş faulle çıkanlar: 35.18 Yunus Akçay, 38.31 Campbell, (Sigortam.net İTÜ Basket)

  1. 18.11.2019
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