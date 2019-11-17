Obradovic'in fırçası İstanbul'da da devam etti

THY EuroLeague'e kabus gibi bir başlangıç yapan ve sekiz maç sonunda iki galibiyette kalan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic oyuncularına sert çıkmaya devam etti.

Önceki gün oynanan ve sarı-lacivertli takımın son şampiyon CSKA Moskova'ya 88-70'lik skorla mağlup olduğu karşılaşmada sarı-lacivertli oyunculara büyük tepki gösteren Obradovic'in uyarılarının İstanbul'a dönüşte de sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçeli taraftarların takımlarını her zaman desteklediğini ifade eden Obradovic'in bu desteğin karşılığını vermeleri için oyuncularından özveri istediği belirtildi.

OBRADOVIC'İN OLAY MOLASI

Zeljko Obradovic, CSKA Moskova'ya 88-70 mağlup oldukları karşılaşmanın 3. periyodundaki molada çılgına döndü ve oyunculara ağır sözler kullandı.

Obradovic'in televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, "İyi çocuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Utanıyorum sizden! Mahmutoğlu, senden de utanıyorum." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 8. hafta sonunda 6. yenilgsini aldı.

FENERBAHÇE'DEN OBRADOVIC AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır.

Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen 'hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve Pazartesi günü direkt Başkanımızla görüşmeyi talep ettiği' iddiası da tamamen yalandır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.