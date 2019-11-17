Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin CSKA deplasmanında oyuncularına ettiği küfürlerle gündem olan deneyimli teknik adamın görevi bırakacağı öne sürülmüştü. Fenerbahçe Kulübü'nden Obradovic ile ilgili bir açıklama geldi. Sarı lacivertli ekipte yaşanan bu sıcak gelişmenin detaylarını A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
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