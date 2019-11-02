Datome de aday
Sloukas'ın ardından Luigi Datome de, THY Euroleague'de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcu adayları arasında gösterildi. 31 yaşındaki kısa forvet için 'karizmatik' denildi. 50 aday açıklandıktan sonra taraftar oylaması ile son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.
Sloukas'ın ardından Luigi Datome de, THY Euroleague'de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcu adayları arasında gösterildi. 31 yaşındaki kısa forvet için 'karizmatik' denildi. 50 aday açıklandıktan sonra taraftar oylaması ile son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.
- 2.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Datome de aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.