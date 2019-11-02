Datome de aday

Sloukas'ın ardından Luigi Datome de, THY Euroleague'de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcu adayları arasında gösterildi. 31 yaşındaki kısa forvet için 'karizmatik' denildi. 50 aday açıklandıktan sonra taraftar oylaması ile son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.