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01 Kasım 2019, Cuma
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Beko - Zalgiris | CANLI

Fenerbahçe Beko - Zalgiris | CANLI

Euroleague 6. hafta maçında Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk ediyor. Ülker Sports Salonu'nda oynanan karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...

, Zalgiris karşısında çıkış arıyor. Avrupa Ligi'nde kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler evinde Litvanya'nın Zalgiris takımını mağlup edip rahat bir nefes almak istiyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...



İLK PERİYOT SONUCU
FENERBAHÇE BEKO 17-15 ZALGIRIS

İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR
FENERBAHÇE BEKO 19-17 ZALGIRIS

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  1. 01.11.2019
  2. Güncelleme: 01.11.2019 21:29
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