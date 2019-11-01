Fenerbahçe Beko - Zalgiris | CANLI
Turkish Airlines Euroleague 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk ediyor. Ülker Sports Salonu'nda oynanan karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...
Fenerbahçe, Zalgiris karşısında çıkış arıyor. THY Avrupa Ligi'nde kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler evinde Litvanya'nın Zalgiris takımını mağlup edip rahat bir nefes almak istiyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK PERİYOT SONUCU
FENERBAHÇE BEKO 17-15 ZALGIRIS
İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR
FENERBAHÇE BEKO 19-17 ZALGIRIS
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- 01.11.2019
- Güncelleme: 01.11.2019 21:29
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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