Aktüel haberler (28.10.19)

ATLAR GİBİ OYNAMALIYIZ!

İspanya'da 3 beraberliğin üstüne Atletico Bilbao'yu 2-0 yenen Atletico Madrid'de teknik direktör Simeone ilginç bir benzetme yaptı. Arjantinli hoca, "Son 3 maçta 180 bin taraftar geldi. Sonsuza kadar birlik olmalıyız. Yeni bir takımız ama oyuncusundan taraftarına aynı atlar gibi aynı yöne doğru hareket etmemiz gerek" diye konuştu.



BANDIRMA ÇOK FARKLI KAZANDI

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma, deplasmanda Büyükçekmece'yi 104-80 yendi. Balıkesir ekibi ilk çeyreği 32-23, ikincisini 57-42 önde tamamladı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren misafir ekip, üçüncü çeyreği 84-61, maçı da 104-80 üstün bitirdi. Bandırma'da Smith 21 sayıyla yıldızlaştı. Diğer maçta Türk Telekom ile Darüşşafaka karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip, 85-70 kazandı.



KAYSERİ BASKET UZATMADA GÜLDÜ

Kadınlar Basketbol Ligi'nde nefesleri kesen iki maç geride kaldı. Kayseri Basketbol'un Beşiktaş'ı ağırladığı maç uzatmaya gitti. İlk periyot 19-19, ikinci çeyrek 46-31 bitti. Beşiktaş, 4. çeyrekte geri dönerek 77- 77'yle maçı uzatmaya taşıdı. Kayseri maçı 96-91 kazanmayı başardı. Diğer maçta F.Bahçe, Hatay'ı ağırladı. İlk yarıyı Hatay 32-27 önde tamamladı. Karşılaşmayı F.Bahçe 62-59 kazandı.



BÖYLE PENALTI GÖRÜLMEDİ

Almanya Ligi'nde unutulmaz bir an yaşandı. Holstein Kiel- Bochum maçında saha kenarında ısınan futbolcu penaltı yaptırdı. 36. dakikada Bochum'un dışarı giden şutunu Kielli Michael Eberwein durdurdu. VAR uyarısıyla topun tamamının çıkmadığı görüldü, penaltı ve sarı kart kararı verildi. Bochum penaltıyı gol yaptı ama 2-1 kaybetti.



WESTBROOK TARİH YAZDI

NBA'de Houston forması giyen Westbrook, Pelicans'ı 126-123 yendikleri maçta triple-double yaparak NBA'de zirveye çıktı. 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle 139'uncu kez üç alanda çift sayıya ulaşan Westbrook, Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bırakarak birinci oldu. Milwaukee ise Ersan'ın 11 sayı attığı maçta Miami'ye 131-126 yenildi.



F.BAHÇE 3-1 KAZANDI

Erkekler Voleybol Ligi'nde dün 5 karşılaşma geride kaldı. İlk maçta Spor Toto, Sorgun'u 3-1 yenerek günü açtı. Arkas, Plevne'yi 3-1 mağlup ederken, Bursa, Arhavi'yi 3-0'la süpürdü. F.Bahçe çok çekişmeli geçen maçta Halkbank'ı 29-27, 26-28, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-1 devirdi. Ziraat Bankası da İstanbul'u 3-0'la rahat geçti.