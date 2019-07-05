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05 Temmuz 2019, Cuma
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'la anlaştı

Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'la anlaştı

Erkek Takımı, 'li oyuncu ile anlaştı. Başkanı : "Tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkanı erkek takımı için tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, başantrenör ile anlaştıktan sonra 'li Brandon Triche'i kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.

Bandırma Basketbol İhtisas'tan ayrılan uzun forvet 'la da sözleşme imzaladıklarını aktaran Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Kadromuzu kaliteli ve bizi hedefe taşıyacak oyuncularla şekillendirmeye başladık. Mali disiplini bozmadan, 'ya fayda sağlayacak oyuncularla anlaşarak tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz. Kadromuzda altyapıdan yetişen oyuncular da yer alacak. Geleceğe dönük ancak anı da ıskalamadan, rakiplerini mücadelesiyle ısıran bir takım oluşturmak istiyoruz. Gerek basketbol antrenörümüz Ufuk Sarıca, gerek futbol takımı antrenörümüz Mesut Toros ve gerekse voleybol antrenörümüz Tamer Çamlıbel öncesi oldukça heyecanlılar ve bu bizleri yeni sezon öncesi fazlasıyla umutlandırıyor."

  1. 05.07.2019
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