Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'la anlaştı
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Morgan ile anlaştı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı: "Tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz" dedi.
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı erkek basketbol takımı için tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, başantrenör Ufuk Sarıca ile anlaştıktan sonra ABD'li Brandon Triche'i kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.
Bandırma Basketbol İhtisas'tan ayrılan uzun forvet Jordan Morgan'la da sözleşme imzaladıklarını aktaran Büyükkarcı, şunları kaydetti:
"Kadromuzu kaliteli ve bizi hedefe taşıyacak oyuncularla şekillendirmeye başladık. Mali disiplini bozmadan, Pınar Karşıyaka'ya fayda sağlayacak oyuncularla anlaşarak tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz. Kadromuzda altyapıdan yetişen oyuncular da yer alacak. Geleceğe dönük ancak anı da ıskalamadan, rakiplerini mücadelesiyle ısıran bir takım oluşturmak istiyoruz. Gerek basketbol antrenörümüz Ufuk Sarıca, gerek futbol takımı antrenörümüz Mesut Toros ve gerekse voleybol antrenörümüz Tamer Çamlıbel yeni sezon öncesi oldukça heyecanlılar ve bu bizleri yeni sezon öncesi fazlasıyla umutlandırıyor."
- 05.07.2019
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Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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