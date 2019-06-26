Karşıyaka'da Toros imzayı attı

Geçen sezonun başında takıma çok güvendiğini söylediğini belirten başkan Büyükkarcı, "Ancak Mesut Toros'un gelmesinden sonra güvenim birkaç kat attı. Yönetim olarak biz uzun süreli anlaşmalardan yanayız. Birlikte çok güzel bir sezon geçirdik. Emeklerine sağlık teşekkür ediyoruz. Bu sadece sportif başarıyla değil, çalışma ve camiayla, oyuncular, yönetimle iletişim şekliyle de ilgili.

Karşıyaka camiası kan ve mantık uyduğu zaman önemli başarılara imza atar. Hocamızla da kan ve mantığımız çok uyuyor. O yüzden 2 senelik daha anlaşma yapmaktan çok mutluyuz. Sözleşme 2 yıllık yalnız bunun daha uzun seneler üst liglerde de devam edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.

Büyükkarcı, "Hızlı bir imza töreni yaptık çünkü hocam vakit kaybetmeden işe başlamak istedi. Kendisine başarı değil şans diliyorum, çünkü başarılı olacağından hiç kuşkum yok" diye konuştu. Geçen sezon çok özverili ve çok çalışarak Karşıyaka'yı hak ettiği yere getirmek için çaba sarf ettiklerine belirten Mesut Toros, "Belki hak ettiği play-off'a kadar taşıdık, 2'nci Lig'e çıkma şansımız vardı ancak play-off zor. Oyuncularımız armaya yakışan şekilde mücadele etti. Şampiyonluk yaşayamasak da seneyi olumlu geçirerek ileriki yıllarda daha büyük başarılar elde etme yolunda güven tazeledik. Lig bittikten sonra birçok teklif aldım. Bu beni çok gururlandırdı ama burada çok mutluyum, huzurlu bir ortamım var. Hocaların tek istediği huzurlu bir ortamda çok çalışabilmektir. Hedeflerimiz, hayallerimiz hiçbir zaman bitmez. Karşıyaka'nın de hedefleri, hayalleri bitmez. Oyuncularımız da çok hevesli. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorlar. Yeni sezon planlarımızı yapacağız. Şans yanımızda olsun" dedi.

Takımdan ayrılan isimlerin de olacağını belirten teknik direktör Toros, "Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Oyuncularımızın hepsinden memnunuz, sadece teknik anlamda planlarımızda olmayan isimler ayrılacak. Teknik adamların hedefi hep vardır. Geçen sezon çok iyi birliktelik yakaladık. Takımda gerçekten yetenekli oyuncularımız var. Yaptığımız çıkışla beklentiler tabii ki yükseldi. Ancak artık sistemimiz, felsefemiz oturdu. Oyuncularla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Karşıyaka'yı hedefe taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Karşıyaka hedefsiz kalmaz. Yeni sezonda gençlerin tecrübe kazanmaları önemli bir artı olacak. Takım 17 maç gol yemedi. Türkiye liglerinde böyle çok takım yok. Oyuncuların özgüveni yerine geldi. Karşıyaka'yı hak ettiğimiz yere geleceğiz" ifadelerini kullandı.