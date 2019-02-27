TBF'den Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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TBF'den 'a geçmiş olsun mesajı

TBF'den Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Amerikan () ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen ve geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak milli basketbolcu için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TBF'nin hesabı Twitter'dan paylaşılan mesajda, "NBA'de ülkemizi başarıyla temsil eden milli yıldızımız Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, en yakın zamanda parkelere dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Kulübü de eski basketbolcusu için sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileği iletti.

Öte yandan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurarak, "Bütün iyi dilekleriniz ve destekleriniz için en içtenliğimle teşekkür ederim. Eskisinden daha güçlü bir şekilde en kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

  1. 28.02.2019
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