Çukurova Basketbol çeyrek finalde!
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 8'li final turu rövanş maçında Çukurova Basketbol, konuk ettiği Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'ı 86-78 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 26-15 önde kapattı. İkinci çeyrekte Alina Iagupova ve Astour Ndour'un sayılarıyla iyi oyununu sürdüren Mersin temsilcisi boyalı alandaki etkili oyunuyla devreye 9 (48-39) sayı önde girdi.
Üçüncü periyotta Chelsea Gray ve Alina Iagupova'nın sayılarıyla rakibinin bulduğu sayılara karşılık veren Çukurova Basketbol, bu periyodu da 11 (69-58) puan önde tamamladı.
Son periyotta farkı 4 sayıya kadar indiren rakibine karşı iyi bir oyun sergileyen Iagupova, bulduğu sayılarla Çukurova Basketbol'un maçı 86-78 kazanmasın katkı sağladı.
Rakibini deplasmanda da yenen Mersin ekibi, çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
Öte yandan Çukurova Basketbol, Avrupa ve ligde yenilmezlik serisini de 29 maça çıkardı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Sinisa Prpa (Sırbistan)
Çukurova Basketbol: Şaziye İvegün Üner, Pelin Bilgiç, Iagupova 24, Naumenko 5, Ndour 14, Bone 19, Mestdagh 9, Sera Özelçi, Sevgi Uzun 2, Gray 9, Meltem Avcı 4
Wisla CANPACK: Russell 9, Canada 15, Rodriguez 15, Zietara 6, Cegielska 5, Conde 16, Araujo 2, Jakubiuk 4, Aleksandravicius 6
1. Periyot: 26-15
Devre: 48-39
3. Periyot: 69-58
- 21.2.2019 21:40
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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