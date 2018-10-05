Bahçeşehir Koleji Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne galibiyetle merhaba dedi – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne galibiyetle merhaba dedi

    'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçında , 'u 88-79 yendi.

    'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçında , 'u 88-79 yendi.

    Ligin iki yeni ekibini karşı karşıya getiren mücadelenin 4. dakikası karşılıklı basketlerle 12-10 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle geçildi. Colom'la hücumda etkili olan ev sahibi ekip, Afyon Belediyespor karşısında ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.

    İkinci çeyrek Babb ve 'nin karşılıklı üç sayılık basketleriyle başlarken, 14. dakikada Afyon Belediyespor, Mc Gee'nin orta mesafeli atışıyla öne geçti: 25-26. Bahçeşehir Koleji, son saniyede Slaughter'ın faul atışlarından bir sayı bulmasıyla ilk yarıyı 32-31 önde tamamladı.

    İkinci yarıya Colom'un arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle giren Bahçeşehir Koleji, 24. dakikanın başında farkı 9 sayıya çıkardı: 43-34. Bu dakikalarda Calloway'la etkili olan Afyon Belediyespor, üst üste top kayıpları yapan ev sahibi ekip karşısında 25. dakikada farkı 3 sayıya (43-40) indirdi. Slaughter ve 'ya çalınan karşılıklı sportmenlik dışı faullerin ardından ve White ile sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyot sonunda üstünlüğünü korudu: 60-53.

    Son periyoda 9-1'lik seriyle başlayan Afyon Belediyespor, 33. dakikada 62-61 öne geçti. Colom'la peş peşe üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan ev sahibi ekip, 37. dakikaya 74-71 önde girdi. Son bölümde savunmada ritmi bozulan Afyon Belediyespor önünde Rautins ve Preldzic ile üçlükler bulmaya devam eden Bahçeşehir Koleji, 39. dakikada farkı 11 sayıya (84-73) çıkarırken, karşılaşmayı da 88-79 kazandı.

    Bu arada, karşılaşma öncesinde, 'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu

    Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

    Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

    Bahçeşehir Koleji: Colom 32, Rautins 17, , Hakan Yapar 6, Slaughter 9, White 8, Babb 3, Preldzic 13, Hadi Özdemir

    Afyon Belediyespor: Mc Gee 15, Knight 11, Calloway 19, Cevher Özer 9, Hagins 9, Cemal Nalga 2, Zelionis 9, Altan Erol 2, Serkan Menteşe 3, Dorukhan Engindeniz

    1. Periyot: 20-17

    Devre: 32-31

    3. Periyot: 60-53

    1. 5.10.2018 21:40
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