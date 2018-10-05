Bahçeşehir Koleji Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne galibiyetle merhaba dedi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u 88-79 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u 88-79 yendi.
Ligin iki yeni ekibini karşı karşıya getiren mücadelenin 4. dakikası karşılıklı basketlerle 12-10 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle geçildi. Colom'la hücumda etkili olan ev sahibi ekip, Afyon Belediyespor karşısında ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.
İkinci çeyrek Babb ve Serkan Menteşe'nin karşılıklı üç sayılık basketleriyle başlarken, 14. dakikada Afyon Belediyespor, Mc Gee'nin orta mesafeli atışıyla öne geçti: 25-26. Bahçeşehir Koleji, son saniyede Slaughter'ın faul atışlarından bir sayı bulmasıyla ilk yarıyı 32-31 önde tamamladı.
İkinci yarıya Colom'un arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle giren Bahçeşehir Koleji, 24. dakikanın başında farkı 9 sayıya çıkardı: 43-34. Bu dakikalarda Calloway'la etkili olan Afyon Belediyespor, üst üste top kayıpları yapan ev sahibi ekip karşısında 25. dakikada farkı 3 sayıya (43-40) indirdi. Slaughter ve Cemal Nalga'ya çalınan karşılıklı sportmenlik dışı faullerin ardından Hakan Yapar ve White ile sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyot sonunda üstünlüğünü korudu: 60-53.
Son periyoda 9-1'lik seriyle başlayan Afyon Belediyespor, 33. dakikada 62-61 öne geçti. Colom'la peş peşe üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan ev sahibi ekip, 37. dakikaya 74-71 önde girdi. Son bölümde savunmada ritmi bozulan Afyon Belediyespor önünde Rautins ve Preldzic ile üçlükler bulmaya devam eden Bahçeşehir Koleji, 39. dakikada farkı 11 sayıya (84-73) çıkarırken, karşılaşmayı da 88-79 kazandı.
Bu arada, karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
Bahçeşehir Koleji: Colom 32, Rautins 17, Can Altıntığ, Hakan Yapar 6, Slaughter 9, White 8, Babb 3, Preldzic 13, Hadi Özdemir
Afyon Belediyespor: Mc Gee 15, Knight 11, Calloway 19, Cevher Özer 9, Hagins 9, Cemal Nalga 2, Zelionis 9, Altan Erol 2, Serkan Menteşe 3, Dorukhan Engindeniz
1. Periyot: 20-17
Devre: 32-31
3. Periyot: 60-53
- 5.10.2018 21:40
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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
Bahçeşehir Koleji Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne galibiyetle merhaba dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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