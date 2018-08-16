Basketbolda Ömer krizi

Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, milli takıma davet edilmesine rağmen geri dönüş yapmayan Ömer Faruk Yurtseven için net konuştu: "Bu tarz şeyler bizi üzüyor. Ömer'in milli takımı önemsemesi lazım. Başkalarını örnek almasın. Örnek alacağı isimler Hidayet Türkoğlu, Furkan, Cedi olmalı."