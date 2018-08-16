Basketbolda Ömer krizi – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Basketbolda Ömer krizi

    Basketbolda Ömer krizi

    Federasyonu 'su , milli takıma davet edilmesine rağmen geri dönüş yapmayan için net konuştu.

    Federasyonu 'su , milli takıma davet edilmesine rağmen geri dönüş yapmayan için net konuştu: "Bu tarz şeyler bizi üzüyor. Ömer'in milli takımı önemsemesi lazım. Başkalarını örnek almasın. Örnek alacağı isimler , Furkan, Cedi olmalı."

    1. 16.8.2018
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