Basketbolda Ömer krizi
Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, milli takıma davet edilmesine rağmen geri dönüş yapmayan Ömer Faruk Yurtseven için net konuştu.
Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, milli takıma davet edilmesine rağmen geri dönüş yapmayan Ömer Faruk Yurtseven için net konuştu: "Bu tarz şeyler bizi üzüyor. Ömer'in milli takımı önemsemesi lazım. Başkalarını örnek almasın. Örnek alacağı isimler Hidayet Türkoğlu, Furkan, Cedi olmalı."
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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