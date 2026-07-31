Böyle mi olacaktı!

Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olan Başakşehir, ummadığımız bir sonuçla Avrupa'ya veda etti. 13. dakikada gole çok yaklaştık. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi. 18. dakikada İnter Turku öne geçti. Laine'nin pasında, Tuominen'in penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

88'DE LAİNE KIRMIZ KART GÖRDÜ

İkinci yarıya da kötü başlayan temsilcimiz, 47. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Essomba'nın sağdan ortasında arka direkte topu kontrol eden Jephta, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşla topu, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gönderdi: 2-0. 88. dakikada Finlandiya ekibinde Laine kırmızı kart gördü. Kalan sürede skoru koruyan İnter Turku, önemli bir sürprizi gerçekleştirerek 1-1'in rövanşında 2-0'lık galibiyetle adını Konferans Ligi 3. eleme turuna yazdırdı.

Başakşehir, 0,90 beklentisiyle oynarken, İnter Turku, 1.43 gol beklentisiyle üstünlük kurdu.

2

İnter Turku kalesine 13 şut çeken temsilcimiz Başakşehir, sadece 2 isabet bulabildi.

ŞAHİN: BİZE YAKIŞMADI

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Şahin, "Soyunma odasında herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Acımızı yaşayacağız. Hepimiz adına çok acı bir tecrübe oldu bu" diye konuştu.