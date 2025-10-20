CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir'den hakem tepkisi!

RAMS Başakşehir'den hakem tepkisi!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı ağırladıkları maçta hakemlik görevi üstlenen Atilla Karaoğlan ve mücadelenin VAR hakemi Sarper Barış Saka için tepki paylaşımında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 16:03
RAMS Başakşehir'den hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan RAMS Başakşehir, 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Turuncu-lacivertli kulüp, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdikleri paylaşımda MHK'yı istifaya davet etti. İşte o paylaşım...

"TÜRK FUTBOLU ADINA KAYGI VERİCİ TABLO"

"Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın art niyetli yönetimi, Türk futbolu adına kaygı verici olan tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Maçın birçok kritik anında verdiği ve vermediği kararlar, sadece "hata" kavramı ile açıklanamayacak derecede niyet sorgulatır nitelikte olmuştur. Nitekim bu kararlar hem hakem yorumcularının hem de kamuoyunun malumudur.

İki hafta önce Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada MHK'nin işbilmez hakem atamasının ardından, bu haftaki maçta da sonuca tesir eden hakem kararları üzerine, MHK'nin istifa kararını haftanın ilk gününde almasını bekliyorduk.

Türk futbolunun itibarının korunması, adaletin ve tarafsızlığın yeniden tesis edilmesi adına da, TFF'nin ivedilikle gerekli kararları alınmasını bekliyoruz."

