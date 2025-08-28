Universitatea Craiova 3-1 RAMS Başakşehir FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Romanya ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 7. dakikada Davie Selke'den geldi.

RAMS Başakşehir'de Christopher Operi, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte RAMS Başakşehir, ilk maçta da sahasında 2-1 mağlup olması sonucu toplamda 5-2'lik skorla UEFA Konferans Ligi lig aşamasına kalamadı ve Avrupa kupalarına veda etti.