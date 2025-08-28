CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Universitatea Craiova 3-1 RAMS Başakşehir FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Universitatea Craiova 3-1 RAMS Başakşehir FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz RAMS Başakşehir, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve toplamda 5-2'lik skorla kaybederek UEFA Konferans Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanamadı. İşte maçın detayları...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 22:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Universitatea Craiova 3-1 RAMS Başakşehir FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Romanya ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 7. dakikada Davie Selke'den geldi.

RAMS Başakşehir'de Christopher Operi, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte RAMS Başakşehir, ilk maçta da sahasında 2-1 mağlup olması sonucu toplamda 5-2'lik skorla UEFA Konferans Ligi lig aşamasına kalamadı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı!
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto
DİĞER
Kuruluş’un yeni dönem Nilüfer Hatun’u belli oldu!
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
G.Saray'da Ederson tamam!
G.Saray rakiplerinden kura yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 22:12
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 21:59
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 21:57
Beşiktaş'ta Joao Mario yuhalandı! Beşiktaş'ta Joao Mario yuhalandı! 21:46
G.Saray rakiplerinden kura yorumu! G.Saray rakiplerinden kura yorumu! 21:46
Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken kura yorumu! Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken kura yorumu! 21:39
Daha Eski
Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! 21:18
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 21:11
Kavukcu'dan transfer sözleri! Kavukcu'dan transfer sözleri! 20:58
Özbek'ten kura çekiminin ardından flaş yorum! Özbek'ten kura çekiminin ardından flaş yorum! 20:52
Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! 19:29
Samsunspor - Panathinaikos | CANLI Samsunspor - Panathinaikos | CANLI 18:24