Ziraat Türkiye Kupası
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova'yı ağırlayacak

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova'yı ağırlayacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk edecek.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova'yı ağırlayacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Juxhin Xhaja yönetecek.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, taraftarı önünde oynayacağı turun ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı.

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak.

- UNİVERSİTATEA CRAİOVA'DAN 11 MAÇTA 7 GALİBİYET

Romanya temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Universitatea Craiova, Romanya Birinci Futbol Ligi'nin geride kalan 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 16 puanla zirvede yer aldı.

Universitatea Craiova, ikinci eleme turundan itibaren mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi, sırasıyla Sarajevo'yu (Bosna Hersek) ve Spartak Trnava'yı (Slovakya) saf dışı bıraktı.

Universitatea Craiova, Romanya Kupası ikinci turunda ise Vulturii'ye 3-2 mağlup olarak elendi.

Söz konusu 11 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandıranUniversitatea Craiova, kalesinde de 17 gol gördü.

- RUMEN EKİBİNDE TANIDIK İSİMLER

Universitatea Craiova'nın kadrosunda Türk takımlarında forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor.

Lung, 2017-2022 yıllarında Kayserispor'un kalesini korudu. Cicaldau ise 2021-2022 sezonunda Galatasaray, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı.

Eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Romanya ekibi, Avrupa kupalarındaki en büyük başarılarını ise 1982-1983 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final ve 1981-1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynayarak elde etti.

- BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

