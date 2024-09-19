  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Başakşehir

Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı BAY geçecek RAMS Başakşehir, 7. haftada 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 14:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı BAY geçecek RAMS Başakşehir, 7. haftada 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı.

Rondo çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

İki gün izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, 22 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

F.Bahçe'de 7 futbolcunun derbi heyecanı!
G.Saray'dan gurbetçi operasyonu!
DİĞER
Victor Osimhen neden maske takıyor? Levent Tüzemen: "Kafasında çivi var adamın!"
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler değerlendirdi! İşte piyasaların ilk tepkisi
Ülke sıralamasından kötü haber!
Mou'nun Dzeko kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica'dan Kerem paylaşımı! Benfica'dan Kerem paylaşımı! 14:58
Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı detayları! Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı detayları! 14:54
"Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler" "Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler" 14:47
Al Khaleej - Al Fayha maçı ne zaman? Al Khaleej - Al Fayha maçı ne zaman? 14:41
Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? 14:37
Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? 14:31
Daha Eski
Manisa Basket'e NBA'den takviye! Manisa Basket'e NBA'den takviye! 14:26
Sivasspor'da Konya deplasmanı hazırlığı Sivasspor'da Konya deplasmanı hazırlığı 14:20
Beşiktaş'tan taraftarlara 'Ajax' teşekkürü Beşiktaş'tan taraftarlara 'Ajax' teşekkürü 14:16
Başakşehir'de Sivasspor mesaisi Başakşehir'de Sivasspor mesaisi 14:12
Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan" Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan" 10:27
Celtic taraftarından Filistin'e destek! Celtic taraftarından Filistin'e destek! 10:29