Başakşehir avantaj için sahada! İşte Çağdaş Atan'ın muhtemel 11'i

Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İrlanda'dan St. Patrick's Athletic'e saat 21.45'te konuk olacak. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. Temsilcimizde hedef; turu geçip gruplara kalmak. Turuncu-lacivertliler, 2024-25'te oynadığı 6 maçta yenilmedi. UEFA listesine adı eklenen yeni transferlerden Berat Özdemir de görev verilmesi halinde forma giyecek. F.Bahçe'den gelen Crespo ise yok.
ST PATRICK'S BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER
St Patrick's: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Palmer, Lennon, Elbouzedi, Melia, Mulraney
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Figueiredo, Berkay, Davidson, Piatek.