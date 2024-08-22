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Başakşehir avantaj için sahada! İşte Çağdaş Atan'ın muhtemel 11'i

Konferans Ligi’nde namağlup olan temsilcimiz, play-off turu ilk maçında bugün saat 21.45’te TRT Spor’dan yayınlanacak maçta İrlanda’dan St. Patrick’s’e konuk olacak.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Başakşehir avantaj için sahada! İşte Çağdaş Atan'ın muhtemel 11'i

Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İrlanda'dan St. Patrick's Athletic'e saat 21.45'te konuk olacak. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. Temsilcimizde hedef; turu geçip gruplara kalmak. Turuncu-lacivertliler, 2024-25'te oynadığı 6 maçta yenilmedi. UEFA listesine adı eklenen yeni transferlerden Berat Özdemir de görev verilmesi halinde forma giyecek. F.Bahçe'den gelen Crespo ise yok.

ST PATRICK'S BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER

St Patrick's: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Palmer, Lennon, Elbouzedi, Melia, Mulraney

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Figueiredo, Berkay, Davidson, Piatek.

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