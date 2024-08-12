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RAMS Başakşehir'de Ravil Tagir, Al Jazira'ya transfer oldu!

Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira'ya transfer olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:54 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:55
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RAMS Başakşehir'de Ravil Tagir, Al Jazira'ya transfer oldu!

RAMS Başakşehir, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır. Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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