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Başakşehir'de ayrılık resmen açıklandı!

Başakşehir'de 31 yaşındaki futbolcu Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığı açıklandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği ifade edildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 16:55 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 16:55
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Başakşehir'de ayrılık resmen açıklandı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sezon başında kadroya katılan 31 yaşındaki oyuncu Mehdi Abeid ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Cezayirli oyuncuya verdiği emekler için teşekkür edildi.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;

Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 18'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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