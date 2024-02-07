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BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebileceğiniz müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? A Spor canlı yayın bilgileri...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:20 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:30
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BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Başakşehir - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Hatayspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Hatayspor maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

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