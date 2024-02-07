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SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Sivasspor, BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebileceğiniz müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? A Spor canlı yayın bilgileri...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:22 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:30
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SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Sivasspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Konyaspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Konyaspor maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

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