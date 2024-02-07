GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. İki ekip Türkiye Kupası'nda ise 2. kez kozlarını paylaşacak. 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep BŞB ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Oosterwolde, Rade Kurunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Batshuayi

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de Fred, Osayi ve Becao maçta süre alamayacak. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kanp kadrosunda, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi. yer aldı.