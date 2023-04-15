İstanbulspor - Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Üst sıralara yükselmek isteyen Başakşehir zorlu karşılaşmadan galibiyetle dönmek istiyor.
Ev sahibi İstanbulspor ise evinde galip gelerek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu cezası nedeniyle takımın başında görev alamayacak.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İSTANBULSPOR BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan, Tuhan Aksu, Onur Ergün, Ba, Jetmir Topalli, Lokilo, Rroca, Eze.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar Gürler, Szysz, Figueiredo.
İSTANBULSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.