TRANSFER HABERİ: Berkay Aydoğmuş Başakşehir'de!

Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Başakşehir'den orta saha mevkisine takviye geldi. Turuncu-lacivertliler, Nazilli Belediyespor'dan Berkay Aydoğmuş'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Berkay Aydoğmuş'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.