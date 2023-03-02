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TRANSFER HABERİ: Berkay Aydoğmuş Başakşehir'de!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, orta saha mevkisini Nazilli Belediyespor'dan Berkay Aydoğmuş ile güçlendirdi. 19 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 19:38
TRANSFER HABERİ: Berkay Aydoğmuş Başakşehir'de!

Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Başakşehir'den orta saha mevkisine takviye geldi. Turuncu-lacivertliler, Nazilli Belediyespor'dan Berkay Aydoğmuş'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Berkay Aydoğmuş'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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