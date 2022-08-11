Haberler Başakşehir BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir sahasında Breidablik ile karşılaşacak. Maccabi Netanya'yı eleyerek tur atlayan Başakşehir, Breidablik karşısında da galibiyet arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:19 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:30
BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Breidablik maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Szysz

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson

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