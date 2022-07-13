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Mesut Özil resmen Başakşehir'e transfer oldu!

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Mesut Özil'in yeni durağı belli oldu. Başakşehir, Mesut Özil ile anlaşmaya vardı. Turuncu lacivertliler, Mesut ile 14 Temmuz günü resmi sözleşme imzalayacak. Öte yandan Başakşehir, sosyal medya hesabından Mesut Özil'i resmen açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:12
Mesut Özil resmen Başakşehir'e transfer oldu!

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, sarı lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından yeni takımını buldu.

Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Resmi imzaların, 14 Temmuz Perşembe günü atılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI
Öte yandan Başakşehir kulübü, Göksel Gümüşdağ'ın daha önce Mesut Özil'e dair yaptığı konuşmayı yayınlayarak transfer öncesi taraftarlarına müjdeyi verdi.

BAŞAKŞEHİR RESMEN AÇIKLADI
Öte yandan Başakşehir, sosyal medya hesabından Mesut Özil transferini açıkladı.

İşte o paylaşım;

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