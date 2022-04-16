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Altay 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Zorlu müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Başakşehir'in golünü 40. dakikada Trezeguet kaydetti. Altay'ın golü 89. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:18
Altay 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Altay ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Zorlu müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Başakşehir'in golünü 40. dakikada Trezeguet kaydetti. Altay'ın golü 89. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi.

Bu skorla Altay'ın puanı 30 oldu. Başakşehir ise 54 puana ulaştı. Önümüzdeki hafta Altay evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Rodriguez ceza sahasına ortaladı, arka direkte Björkander'in kafa şutunda kaleci Volkan köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

28'inci dakikada ev sahibi ekip net fırsattan yararlanamadı. Soldan Rodriguez'in yerden pasında müsait pozisyonda topla buluşan Bamba yerden vurdu, kaleci Volkan bir kez daha gole izin vermedi.

29'uncu dakikada bu kez Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Trezeguet karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Lis'e nişanladı.

33'üncü dakikada konuk ekipten Lima soldan kesti, Aleksic'in kafa şutunda çatala giden topu Lis çıkarmayı başardı.

40'ıncı dakikada Başakşehir golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Aleksic'in şutunda kaleci Lis'in çıkardığı topu Trezeguet düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1.

İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

89'uncu dakikada Altay skora denge getirdi. Eren'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Ceyhun beklemeden vurdu, top uzak köşeden ağlara gitti: 1-1.

90+3'üncü dakikada gelişen Altay kontratağında sağ çaprazdan Eren bu kez vurdu, top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre Çolak vurdu, kaleci Lis topu son anda kornere tokatladı. Müsabaka 1-1 sona erdi.


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