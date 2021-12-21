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Başakşehir - Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Başakşehir - Giresunspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:56
Başakşehir - Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç, Berkay, Ömer Ali, Okaka

Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Shapi, Balde

BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Giresunspor maçı saat 17:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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