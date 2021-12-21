Başakşehir - Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç, Berkay, Ömer Ali, Okaka
Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Shapi, Balde
BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Giresunspor maçı saat 17:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.