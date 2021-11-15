Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan itiraf! "Fenerbahçe'de kalmak istemediğimi söyledim"

Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Tivibuspor'a konuştu.



İşte o sözler...



"İyi bir kadromuz var. Aykut Hoca, benim için çok değerli. Akil diyebileceğimiz, her konuda danışabileceğiniz bir teknik direktördür. Bu takım Aykut Hoca'yla da daha fazla puan kazanabilecek oyunlar oynuyordu ama futbolda bazen top kaleye girmiyor.

"Visca çok değerli bir oyuncu. Ligin son 10 senesine damga vurmuş bir oyuncu. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur. Visca için gelen bir resmi teklif olmadığını biliyorum.

"Devre arasına kadar her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz."

"Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamları çok zorladım ama gelişimimde en büyük faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı. Abdullah Hoca çok kahrımı çekti."

"Başakşehir'den önce Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldım ama konu Başakşehir olunca her şeyi bir kenara koydum. Şenol Güneş'ten, A Milli Takım için bir teklif aldım ama o şartların iki taraf için de hayırlı olmayacağını düşünerek kendilerinden izin istedim."

"Fenerbahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de sportif direktörlüğü de istemedim, teknik direktörlüğü de istemedim. Bu görevler bana verildi. Sezon sonunda başkanımıza takımda kalmak istemediğimi söyledim. Bu hem benim için hem de kulüp için en doğrusuydu."