Son dakika spor haberi: Başakşehir Stefano Okaka'yı renklerine bağladı

Başakşehir, Stefano Okaka'yla iki yıllık sözleşme imzaladı.
İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan Stefano Okaka, Başakşehir'de 77 numarayı giyecek.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.
İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.
Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
✍🏻— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 8, 2021
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