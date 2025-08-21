CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Barcelona TRANSFER HABERLERİ | Barcelona Jules Kounde'nin sözleşmesini uzattı!

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona Jules Kounde'nin sözleşmesini uzattı!

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Barcelona Jules Kounde'nin sözleşmesini uzattı!

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki Fransız futbolcu, "Barcelona taraftarının kendisine her zaman iyi davrandığını belirterek "Bundan keyif alıyorum ve bunu takdir ediyorum. Umarım onlara daha fazla mutluluk getirebilirim." ifadelerini kullandı.

Her sezon bir öncekinden daha iyi bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirten Kounde, "Kendimden çok şey bekliyorum. Birçok alanda gelişebiliriz ancak birini seçmem gerekirse daha az gol yememiz gerektiğini söylerdim." şeklinde konuştu.

Barcelona'ya 2022'de Sevilla'dan transfer olan sağ bek, 2'şer İspanya La Liga, İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı.

F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Beşiktaş ve F.Bahçe'yi transferde üzen haber!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den dev takas girişimi! Hakan'ın yerine... F.Bahçe'den dev takas girişimi! Hakan'ın yerine... 16:12
Lech Poznan-Genk maçı ne zaman? Lech Poznan-Genk maçı ne zaman? 15:58
Slovan Bratislava-Young Boys maçı ne zaman? Slovan Bratislava-Young Boys maçı ne zaman? 15:01
FK Shkendija-Ludogorets maçı ne zaman? FK Shkendija-Ludogorets maçı ne zaman? 14:57
Maccabi Tel Aviv-Dynamo Kiev maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv-Dynamo Kiev maçı ne zaman? 14:38
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! 14:36
Daha Eski
Beşiktaş ve F.Bahçe'yi transferde üzen haber! Beşiktaş ve F.Bahçe'yi transferde üzen haber! 14:30
Zrinjski Mostar-Utrecht maçı ne zaman? Zrinjski Mostar-Utrecht maçı ne zaman? 14:26
Brann-AEK Larnaca maçı ne zaman? Brann-AEK Larnaca maçı ne zaman? 14:20
Malmö FF-Sigma Olomouc maçı ne zaman? Malmö FF-Sigma Olomouc maçı ne zaman? 14:16
Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman? Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman? 14:09
Roma, Sancho için tekrar devreye girdi! İşte sebebi! Roma, Sancho için tekrar devreye girdi! İşte sebebi! 14:08