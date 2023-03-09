Barcelona Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz ile ilgileniyor!

Barça, Gavi ve Pedri'yle rekabete girebilecek ve yokluklarında onların yerini doldurabilecek oyuncular için hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda transfer hedefinde olan ilk isim B. Leverkusen'in yıldız genci Florian Wirtz.

Forbes'in haberine göre; Pedri'nin sakatlığında yaratıcı orta saha eksikliği ve Gavi'nin çok fazla sarı kart görerek önemli maçlarda cezalı duruma itmesi Barcelona'yı bu transfer arayışına itti. 8 numara bölgesinde bu oyuncuların yokluğunda Frenkie De Jong'u oynatan ancak ofansif anlamda beklenen katkıyı alamayan Katalanlar'da Wirtz'le birlikte düşünülen bir diğer isim ise Las Palmas'ın yetenekli ofansif orta sahası Alberto Moleiro.

Moleiro için 10 milyon euro+5 milyon euro bonus teklif eden Barça'nın bu teklifinin kulübü Las Palmas tarafından kabul edilmesi bekleniyor.