Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Rangers-Braga maçı TIKLA İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rangers-Braga maçı TIKLA İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rangers ile Braga karşı karşıya gelecek. Turnuvada henüz puanla tanışamayan İskoçya temsilcisi, evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak 12 puana yükselmeyi hedefleyen Portekiz ekibi ise Avrupa Ligi'nin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Futbolseverler özellikle, "Rangers-Braga maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Rangers-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:36
Rangers-Braga maçı TIKLA İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rangers-Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan, İskoçya'da sahne alacak kritik bir karşılaşmayla devam ediyor. Zor günler geçiren Rangers, henüz puanla tanışamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede artık kötü gidişata dur demek isteyen Glasgow ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmayı hedefliyor. Karşılarında ise formda bir Braga olacak. Portekiz temsilcisi, Avrupa macerasında istikrarlı bir performans sergileyerek puanını 12'ye çıkarma peşinde. Peki, Rangers-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RANGERS-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Rangers-Braga maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

RANGERS-BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak Rangers-Braga maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa
