Rangers-Braga maçı TIKLA İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rangers-Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan, İskoçya'da sahne alacak kritik bir karşılaşmayla devam ediyor. Zor günler geçiren Rangers, henüz puanla tanışamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede artık kötü gidişata dur demek isteyen Glasgow ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmayı hedefliyor. Karşılarında ise formda bir Braga olacak. Portekiz temsilcisi, Avrupa macerasında istikrarlı bir performans sergileyerek puanını 12'ye çıkarma peşinde. Peki, Rangers-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RANGERS-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Rangers-Braga maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

RANGERS-BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak Rangers-Braga maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.