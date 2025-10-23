CANLI SKOR ANA SAYFA
Lyon-Basel maçı canlı izle | Lyon-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Basel maçı canlı izle | Lyon-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lyon ile Basel kozlarını paylaşacak. Fransa'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, puanını 9'a çıkartmayı amaçlıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Lyon, etkili performansını da sürdürmek istiyor. Zorlu deplasmanda 2'de 2 yapmayı hedefleyen Basel ise puanını 6'ya yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lyon-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 12:01
Lyon-Basel maçı canlı izle | Lyon-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Basel maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında heyecan, Fransa'da Lyon-Basel maçıyla doruğa çıkıyor. Namağlup ilerleyen ev sahibi Lyon, taraftarı önünde sahaya çıkarak galibiyet serisini sürdürmeyi ve puanını 9'a taşımayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek olan Basel ise turnuvadaki ikinci galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. İlk iki maçta gösterdiği performansla moral bulan İsviçre ekibi, bu kritik karşılaşmadan puan veya puanlarla dönerek puanını 6'ya çıkarmayı planlıyor. Peki, Lyon-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Lyon-Basel maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

LYON-BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Basel maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON-BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Greif; Kluivert, Mata, Niakhate, Tagliafico; De Carvalho, Morton; Karabec, Sulc, Fofana; Satriano

Basel: Hitz; Vouilloz, Daniluc, Adjetey, Schmid; Koindredi, Leroy; Soticek, Shaqiri, Otele; Ajeti

