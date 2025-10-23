Lyon-Basel maçı canlı izle | Lyon-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Basel maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında heyecan, Fransa'da Lyon-Basel maçıyla doruğa çıkıyor. Namağlup ilerleyen ev sahibi Lyon, taraftarı önünde sahaya çıkarak galibiyet serisini sürdürmeyi ve puanını 9'a taşımayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek olan Basel ise turnuvadaki ikinci galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. İlk iki maçta gösterdiği performansla moral bulan İsviçre ekibi, bu kritik karşılaşmadan puan veya puanlarla dönerek puanını 6'ya çıkarmayı planlıyor. Peki, Lyon-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Lyon-Basel maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

LYON-BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Basel maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON-BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Greif; Kluivert, Mata, Niakhate, Tagliafico; De Carvalho, Morton; Karabec, Sulc, Fofana; Satriano

Basel: Hitz; Vouilloz, Daniluc, Adjetey, Schmid; Koindredi, Leroy; Soticek, Shaqiri, Otele; Ajeti