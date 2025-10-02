Nottingham Forest-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Nottingham Forest-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Nottingham Forest-Midtjylland maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Nottingham Forest-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Midtjylland maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Midtjylland maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.