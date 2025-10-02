CANLI SKOR ANA SAYFA
Lyon-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Lyon-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Lyon ile Salzburg karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Fransız ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Avusturya temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Lyon-Salzburg maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Lyon-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 15:38
Lyon-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Lyon-Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi Lyon, sahasında Avusturya ekibi Salzburg'u ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Lyon-Salzburg maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Lyon-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Lyon-Salzburg maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Salzburg maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

