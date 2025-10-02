CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir?

Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Nice karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlk hafta Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki takımın, özellikle orta saha ve hücum hattında etkili bir oyun sergilemesi bekleniyor. Maç öncesinde taraftarlar “Fenerbahçe – Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Nice UEFA Abrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte detaylar!

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:49
Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir?

Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice'i Kadıköy'de ağırlayacak. İlk hafta Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarları önünde bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki takım, hem hücum hem de savunmada etkili bir performans sergileyerek Avrupa arenasında moral bulmayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçı saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverler, maçın saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Mücadele 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak.

